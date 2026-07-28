Чад покинет МУС из-за предвзятого отношения к странам Африки

В правительстве республики отметили, что решение приняли после глубокого анализа работы МУС с 2002 года. В Нджамене подчеркнули, что из 13 расследований суда девять касаются Африки, а из семи содержащихся под стражей лиц шестеро привлекаются к ответственности за преступления на африканском континенте.