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Чад покинет МУС из-за предвзятого отношения к странам Африки

Власти Чада объявили о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Страна обвинила суд в «ограниченной и неравномерной» работе и действиях против африканских стран. Об этом сообщает телеканал France24.

Власти Чада объявили о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Страна обвинила суд в «ограниченной и неравномерной» работе и действиях против африканских стран. Об этом сообщает телеканал France24.

В правительстве республики отметили, что решение приняли после глубокого анализа работы МУС с 2002 года. В Нджамене подчеркнули, что из 13 расследований суда девять касаются Африки, а из семи содержащихся под стражей лиц шестеро привлекаются к ответственности за преступления на африканском континенте.

Решение Чада приняли на фоне давления со стороны США, которые в текущем месяце объявили о начале кампании против МУС из-за угрозы американскому суверенитету. При этом глава МИД Чада Абдулай Сабре Фадул опроверг информацию о том, что шаг сделан напрямую по указке Вашингтона.

14 июля США объявили о начале кампании против МУС из-за угрозы американскому суверенитету. Глава МИД Чада опроверг информацию о том, что решение было принято по указанию Вашингтона. Также о намерении покинуть МУС в этом месяце объявили Венесуэла, Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

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