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Посол Ирана в России: Тегеран и Маскат обсуждают оплату прохода через Ормузский пролив

Иран и Оман ведут переговоры об оплате прохода через Ормузский пролив, которую страны намерены взимать с судов западных стран, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Иран и Оман ведут переговоры об оплате прохода через Ормузский пролив, которую страны намерены взимать с судов западных стран, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Как отмечали власти и МИД Исламской Республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», — сказал дипломат в разговоре с ТАСС.

24−25 июля в Тегеране прошли переговоры между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Bloomberg, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных, отмечает Axios.

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