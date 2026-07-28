Посол Ирана в России: Тегеран и Маскат обсуждают оплату прохода через Ормузский пролив

24−25 июля в Тегеране прошли переговоры между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Bloomberg, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных, отмечает Axios.