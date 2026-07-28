Южная Корея ужесточит наказания за завышение цен в туристической сфере

Правительством одобрены поправки в закон о содействии развитию туризма. Согласно изменениям, владельцы «ханоков» (традиционных корейских домов, которые не размещают объявления и не соблюдают прейскуранты), столкнутся с приостановкой деятельности на пять дней за первое нарушение. Ранее им лишь выносилось предупреждение.