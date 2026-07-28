В Приморье на время выборов и экономического форума усилят меры безопасности

В частности, планируется усилить «досмотровые и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности объектов и людей». Жителей региона призывают «незамедлительно сообщать о посторонних подозрительных предметах, подозрительных гражданах, провокационных звонках, личных сообщениях от нацистов». Также антитеррористическая комиссия предлагает информировать о соседях, незаконно хранящих у себя оружие или боеприпасы, и о гражданах, подозреваемых в подготовке к совершению теракта.