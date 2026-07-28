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Минобороны показало работу огнеметной системы «Солнцепек»

Минобороны России опубликовало кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Минобороны России опубликовало кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». По данным ведомства, боевая машина была задействована при выполнении задачи на краснолиманском направлении.

Как сообщили в Минобороны, расчет установки нанес термобарический удар по пункту временной дислокации противника. После выполнения огневой задачи экипаж покинул позицию, а объективный контроль, по информации ведомства, подтвердил поражение намеченной цели.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для поражения живой силы, укрепленных позиций и легкобронированной техники. Система использует термобарические боеприпасы и состоит на вооружении российской армии. Производство этих боевых машин ведется на омском заводе транспортного машиностроения.

Европе готовят «необратимый» переход к обороне без ядерного оружия.