Политолог Васильев заявил, что Зеленский давно переиграл Трампа

«Если бы США действительно хотели надавить на Украину и добиться соглашений, Трамп сделал бы это за 24 часа. Но по внутриполитическим соображениям Трампу сейчас важно продемонстрировать, что он Украину поддерживает. Это фактор, который позволит сохранить контроль над палатой представителей и сенатом. Трамп ищет компромисса с демократами, и эти компромиссы могут быть достигнуты только за счет Украины. По существу, он встал на украинскую сторону, по крайней мере до 3 ноября, пока не продут выборы», — заключил Васильев.