Полковник Ходаренок предложил разработать «антидроновый танк» для защиты от БПЛА

«Арена-М» — это далекий потомок «Дрозда», система, работающая на схожих с ним принципах. Она выглядит как несколько небольших блоков, устанавливаемых в разных частях башни. Эти блоки содержат радары, способные обнаруживать атакующие боеприпасы, и информация с них поступает в компьютерную систему управления. Также в нескольких местах башни расположены блоки с защитными снарядами: в сумме их 12 (это число указано в патенте), но они распределены по периметру башни, и все 12 никогда не могут быть использованы для защиты одной стороны. Если компьютер фиксирует атакующий снаряд, угрожающий танку, он выбирает подходящий защитный снаряд и выстреливает его в нужный момент, чтобы уничтожить угрозу на подлете, в нескольких метрах.