15 инициативных проектов реализуется в Усолье-Сибирском в этом году

В рамках благоустройства запланировано создание функциональных зон: спортивно-рекреационной, торгово-ярмарочной, пешеходной, сада акаций и сквера с яблонями. Будут обустроены велосипедная дорожка, парковки, установят сцену, проведут освещение и озеленение территории. Техническая готовность проекта — 55%. Завершить его реализацию планируют в 2027 году.



Город Усолье-Сибирское — активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он побеждал в нём четырежды: в 2020, 2022, 2023 и 2025 году. В этом году на очередной XI конкурс направлен проект «Город говорит 2. Благоустройство территории Ленинского проспекта», который должен стать продолжением проводимого сейчас благоустройства. Победителей конкурса Минстрой России объявит до 1 сентября 2026 года.