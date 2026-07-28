15 инициативных проектов реализуется в Усолье-Сибирском в этом году

Как сообщили в пресс-службе облправительства, большая часть суммы на реализацию инициативных проектов горожан выделена из регионального бюджета и местной городской казны. Местные жители собрали на реализацию инициатив 10% от всей суммы.
Во время поездки Игорь Кобзев посетил площадку «Дорожный городок» в детском саду № 5 по Проспекту Космонавтов. Площадку обустроили по инициативе жителей. Все работы на ней завершили в середине июля. Здесь устроили ограждения, знаки и павильоны. Как уточняется, на этой площадке дети будут в игровой форме обучаться правилам безопасности дорожного движения.
Кроме того, по Проспекту Космонавтов в том числе благоустроили придомовую территорию. Игорь Кобзев осмотрел и этот объект. Здесь специалисты провели выравнивание площадки, использовали гравийно-песчаную смесь. На территории появилось детское и спортивное оборудование, а также крытые беседки.
Всего на реализацию двух проектов потребовалось 4 млн рублей (по 2 млн рублей на каждый проект). Областным бюджетом каждая из инициатив была профинансирована на 1,8 млн рублей, остальные средства предоставили горожане.
«Инициативное бюджетирование — механизм, который позволяет жителям региона принять непосредственное участие в улучшении тех направлений, которые для них важны. Люди предлагают на конкурс “Есть решение” территории для благоустройства, ремонт в социальных учреждениях, покупку оборудования для школ или детских садов и многое другое. И наша задача — поддержать инициативы жителей. При проведении работ особое внимание нужно уделить их качеству», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Добавим, что всего в Усолье-Сибирском реализуется 15 инициативных проектов в текущем году. В городе выполнят ремонт соцучреждений, обустройство парковок, благоустройство площадок для проведения массовых мероприятий, установят детское и спортивное оборудование. Всего на реализацию этих проектов предусмотрено более 30 млн рублей, в том числе 27,9 млн рублей — средства регионального бюджета.
Кроме того, в Усолье-Сибирском Игорь Кобзев ознакомился с благоустройством общественной территории вдоль Комсомольского проспекта. Концепция преображения этой территории — победитель X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (18+), который проводит Минстрой России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, с прошлого года ФКГС вошёл в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Мероприятия ФКГС включены также в народную программу.
В рамках благоустройства запланировано создание функциональных зон: спортивно-рекреационной, торгово-ярмарочной, пешеходной, сада акаций и сквера с яблонями. Будут обустроены велосипедная дорожка, парковки, установят сцену, проведут освещение и озеленение территории. Техническая готовность проекта — 55%. Завершить его реализацию планируют в 2027 году.
Город Усолье-Сибирское — активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он побеждал в нём четырежды: в 2020, 2022, 2023 и 2025 году. В этом году на очередной XI конкурс направлен проект «Город говорит 2. Благоустройство территории Ленинского проспекта», который должен стать продолжением проводимого сейчас благоустройства. Победителей конкурса Минстрой России объявит до 1 сентября 2026 года.