БПЛА повредили фасад и две квартиры в многоквартирном доме в Чехове

Фасад многоквартирного дома и две квартиры повреждены в Чехове в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин в телеграм-канале.
«Экстренные службы работают на местах. Специалисты провели поквартирный обход и убедились, что все жители находятся в безопасности. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты фиксируют падения обломков БПЛА на территории округа и повреждения по ряду адресов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон повредил жилой дом на улице Земской, на месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется. Еще один БПЛА вызвал возгорание автомобильных шин на открытой площадке, пожар оперативно ликвидируют.
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