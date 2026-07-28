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Американская активистка и блогер призвала Трампа посетить Украину

Американская активистка и блогер Лора Лумер заявила, что президенту США Дональду Трампу стоит лично посетить Украину.

Американская активистка и блогер Лора Лумер заявила, что президенту США Дональду Трампу стоит лично посетить Украину. По ее мнению, такой визит помог бы лучше оценить ситуацию, а часть возможных мирных переговоров следует проводить в Киеве, а не в Москве.

Об этом Лумер рассказала в интервью, подчеркнув, что сама уже побывала в Украине. Она также призвала продолжать поддержку Киева, отметив, что, по ее мнению, Вашингтон уже оказывает необходимую помощь.

Ранее Лора Лумер, которую СМИ называют близкой к Дональду Трампу, посетила Украину. Ее заявления активно обсуждаются в зарубежных СМИ и социальных сетях.

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