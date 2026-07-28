Воробьев раскрыл последствия атаки дронов на Подмосковье

Силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территорией Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, оперативные службы работают в усиленном режиме.
Так, в Чехове дрон попал в многоквартирный дом на улице Земской. Информация о пострадавших, по словам главы региона, уточняется. Еще один беспилотник упал на открытой площадке, что привело к возгоранию шин, которое ликвидируют пожарные.
В деревне Ваулово в СНТ «Дубрава» загорелся частный дом, возгорание локализовано, людей в доме не было. В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) фрагменты БПЛА повредили дачный дом, пострадавших нет.
Кроме того, дроны сбиты над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, рассказал губернатор.
Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, в свою очередь, уточнил, что в результате попадания дрона в многоквартирный дом оказался поврежден фасад и две квартиры. Никто не пострадал, добавил он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве в ночь на 28 июля силы ПВО сбили 81 беспилотник ВСУ. В Московской области объявлена беспилотная опасность.
Аэропорты Внуково и Жуковский временно принимали и отправляли рейсы по согласованию. Домодедово приостанавливал полеты. На момент публикации во Внуково и Домодедово отменили ограничения.
В ночь на 20 июля в результате атаки беспилотников на территории Московской области пострадали десять человек, в том числе один ребенок. В Домодедово помощь потребовалась семерым. В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация ей не потребовалась.
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