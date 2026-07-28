Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита Мадуро может потребовать отвода судьи

Защита Мадуро может потребовать отвода судьи из-за связи с прокурором.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 28 июл — РИА Новости. Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес получила возможность потребовать отвода судьи из-за его служебной связи с прокурором, выяснило РИА Новости из судебных материалов.

На прошлой неделе венесуэльский лидер и его жена были доставлены в суд Нью-Йорка для участия в очередном заседании. В ходе слушаний судья назначил дату начала процесса над ними на 1 июня 2027 года.

Обвиняемые получили законные основания потребовать отвода судьи после того, как выяснилось, что один из прокуроров ранее работал его судебным клерком, следует из изученных РИА Новости документов. «Все участники должны знать, что один из помощников федерального прокурора, работающих по этому делу, Генри Росс, был моим судебным клерком в 2018—2019 годах», — заявил судья Элвин Геллерштайн в обращении к участникам процесса.

При этом судья отметил, что не считает прежнюю работу Росса поводом для сомнений в своей объективности.

«Если у кого-либо есть опасения или возражения, они должны быть представлены письмом секретарю суда и мне до 30 июля 2026 года», — указал Геллерштайн.

Третьего января США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего венесуэльский лидер и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Власти США инкриминируют им причастность к «наркотерроризму».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше