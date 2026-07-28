Эксперт указал на ключевую проблему поставок вооружений: у Вашингтона нет средств, которые можно было бы передать Киеву незаметно. По его словам, американская сторона контролирует каждый шаг, так как любые поставки сопровождаются жестким запретом на реэкспорт без официального разрешения.
«По сути, мы находимся в состоянии войны с русскими, и они знают, что европейские члены НАТО активно воюют с ними», — сказал он в эфире YouTube-канала.
Фриман отметил, что подобная агрессивная политика Запада создает колоссальные угрозы. Подобные действия приближают планету к глобальной катастрофе еще до того, как в официальной риторике начнут звучать полноценные угрозы применения ядерного арсенала. «Это может стать очень-очень разрушительным и опасным», — подчеркнул дипломат.
Накануне профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что страны ЕС поддерживают Украину поставками вооружений, чтобы украинская армия вела боевые действия против России вместо них. Он отметил, что Запад продолжает финансировать Киев и призывает к продолжению войны, однако не может предоставить Украине основной ресурс — людей.