Эксперт указал на ключевую проблему поставок вооружений: у Вашингтона нет средств, которые можно было бы передать Киеву незаметно. По его словам, американская сторона контролирует каждый шаг, так как любые поставки сопровождаются жестким запретом на реэкспорт без официального разрешения.