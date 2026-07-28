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Встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху появились в его расписании

В расписании президента США Дональда Трампа появились встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: РБК

В расписании президента США Дональда Трампа появились встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило издание Roll Call.

Встреча Трампа с Зеленским запланирована на 16:30 мск, с Нетаньяху — на 18:00 мск.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине на встрече 28 июля. До того Reuters писал о переговорах США и Украины по возможному «воздушному перемирию». В Кремле заявили, что необходимо дождаться официальной информации.

По словам Трампа, урегулирование конфликта «ближе, чем можно представить», он подтверждал готовность содействовать прекращению огня.

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