Встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху появились в его расписании

Встреча Трампа с Зеленским запланирована на 16:30 мск, с Нетаньяху — на 18:00 мск.
Ранее представитель Белого дома сообщил, что Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине на встрече 28 июля. До того Reuters писал о переговорах США и Украины по возможному «воздушному перемирию». В Кремле заявили, что необходимо дождаться официальной информации.
По словам Трампа, урегулирование конфликта «ближе, чем можно представить», он подтверждал готовность содействовать прекращению огня.
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