Встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху появились в его расписании

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине на встрече 28 июля. До того Reuters писал о переговорах США и Украины по возможному «воздушному перемирию». В Кремле заявили, что необходимо дождаться официальной информации.