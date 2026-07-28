Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области для проведения выборов подготовят укрытия

Свердловские избирательные комиссии подготовят к возможным угрозам.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области поручил усилить безопасность объектов, задействованных в проведении Единого дня голосования. Вопрос стал главной темой заседания антитеррористической комиссии, которое прошло 27 июля.

— Нам необходимо обеспечить готовность участков и временной инфраструктуры, задействованных в проведении голосования, а также запланировать мероприятия по подготовке членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период голосования, — отметил Денис Паслер.

Кроме того, будут отработаны действия избирательных комиссий при объявлении воздушной опасности. Для обеспечения безопасности и непрерывности голосования определят резервные помещения и укрытия.

Отметим, что голосование в Свердловской области пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избирателям предстоит избрать депутатов в Госдуму, региональное Заксобрание и представительные органы местного самоуправления. Всего в регионе будут работать 2 233 постоянных участковых избирательных комиссий.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше