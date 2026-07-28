Раскрыта причина увольнения Сырского с поста главкома ВСУ

В то же время авторы публикации отмечают, что часть наблюдателей расценивает ситуацию как уступку общественным настроениям. В окружении президента с такой оценкой не согласны и заявляют, что произошедшее, по их мнению, свидетельствует о готовности власти учитывать мнение общества.