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Раскрыта причина увольнения Сырского с поста главкома ВСУ

Украинские СМИ сообщили о причинах кадрового решения президента Владимира Зеленского в отношении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Украинские СМИ сообщили о причинах кадрового решения президента Владимира Зеленского в отношении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По информации «РБК-Украина» со ссылкой на источники, этот шаг в окружении президента объясняют стремлением показать, что глава государства прислушивается к общественным настроениям.

Как утверждают собеседники издания, перед принятием решения Зеленский провел консультации прежде всего с представителями военного командования. В его окружении подчеркивают, что решение не связано с политическим давлением, а стало результатом обсуждений с профильными специалистами.

В то же время авторы публикации отмечают, что часть наблюдателей расценивает ситуацию как уступку общественным настроениям. В окружении президента с такой оценкой не согласны и заявляют, что произошедшее, по их мнению, свидетельствует о готовности власти учитывать мнение общества.

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