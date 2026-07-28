Юрий Слюсарь провел заседание областного оперативного штаба

В целом в Ростовской области ситуация остаётся сложной. Всего от стихии пострадали 59 человек, 12 в настоящее время остаются в больницах. К сожалению, еще два человека погибли из-за того, что проводили работы с электрооборудованием, которые им не следовало выполнять.