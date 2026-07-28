Юрий Слюсарь провел заседание областного оперативного штаба

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в микрорайон «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону, где ликвидируют последствия массированной ночной атаки, а затем провел заседание областного оперативного штаба, заслушал доклады.
Одна из многоквартирных высоток приняла на себя основной удар. В доме повреждены верхние этажи, задета балка. Сейчас в дом заходить нельзя. Жители находятся у родственников и в пункте временного размещения.
Сегодня специальная комиссия примет решение о доступе жильцов в квартиры, чтобы люди смогли забрать документы, покормить животных. Завтра до конца дня комиссия должна дать ответ о том, пригоден ли дом для восстановления.
Всего в результате падения обломков БПЛА в донской столице повреждено три многоквартирных дома, 17 частных домов, повреждено 19 автомобилей.
В границах пострадавших районов введён локальный режим ЧС. Организована работа оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба. Идут комиссионные обходы домов для фиксации ущерба, после чего начнутся выплаты пострадавшим. Людям будет оказана вся необходимая помощь.
На заседании штаба также обсудили ликвидацию последствий урагана, который обрушился на донской регион 25 июля. Скорость ветра достигала 33,6 метра в секунду — это 121 километр в час.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин доложил о текущей обстановке в городе. Пострадало 28 человек, один погиб. Повреждены 16 школ, 14 детских садов, пять из них не приняли детей. Пострадало более 50 автомобилей. Поступило 35 тысяч обращений от жителей — на порядок больше обычного.
Зафиксировано более 300 порывов на сетях городского освещения, более 100 повреждений контактной сети, повреждено 64 светофора. Сейчас запущен троллейбусный маршрут, трамваи пока не работают. Планируется восстановить трамвайное сообщение к четвергу. Энергетики работают в круглосуточном режиме, социально значимые объекты обеспечены резервными источниками питания.
Энергоснабжение восстановлено у 70% потребителей, которые столкнулись с отключением. Частичные ограничения пока действуют в Ростове, Азове, Батайске, Шахтах,
Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии.
По информации из 50 муниципальных образований, повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове-на-Дону.
В целом в Ростовской области ситуация остаётся сложной. Всего от стихии пострадали 59 человек, 12 в настоящее время остаются в больницах. К сожалению, еще два человека погибли из-за того, что проводили работы с электрооборудованием, которые им не следовало выполнять.
По итогам заседания оперативного штаба поставлена задача завершить основные восстановительные работы к завтрашнему дню, прежде всего — обеспечить жителей электроэнергией.
Еще одна большая проблема — шквалистый ветер повалил много деревьев. В целом речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч единиц. Более 1000 поваленных деревьев — на территории Ростова-на-Дону, из них на момент доклада было убрано 420. На опиловке работают 39 бригад, ещё 35 бригад — от ресурсоснабжающих организаций.
Во время объезда донской столицы губернатор Юрий Слюсарь осмотрел повреждения зеленых насаждений в ряде парков. На заседании оперативного штаба участники обсудили, как спасти частично поврежденные деревья, обеспечить формирование крон. Принято решение привлечь дендрологов Ботанического сада, разработать мероприятия по воспроизводству зелёных насаждений.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.