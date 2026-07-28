На Дону ликвидируют последствия ночной воздушной атаки

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено порядка 50 БПЛА. Атаке подверглись города Ростов-на-Дону и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ходе ликвидации последствий.
«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона в социальных сетях.
По уточнённым данным на 10:00, в Ростове-на-Дону в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек обратились за медицинской помощью: двое получили помощь медиков на месте, шестеро госпитализированы. Состояние одного мужчины — тяжёлое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжёлое, стабильное.
Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения, там же развёрнут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь.
Пострадавшее социальное учреждение — центр для лиц без определённого места жительства. На момент атаки в учреждении находилось 43 проживающих и три работника. Были приняты необходимые меры безопасности, никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.
В результате падения осколков БПЛА повреждено три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, складские помещения. Пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров, полностью ликвидирован.
В администрации Ростова-на-Дону проведено заседание комиссии КЧС, принято решение о введении режима ЧС в границах повреждённых домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приёма граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов.
В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших, возгораний нет.
Дополнение на 12:50: Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов-на-Дону возросло: обнаружены погибшими ещё три человека — двое взрослых и один ребёнок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.