На встречу с Зеленским Трамп запланировал не более полутора часов

Встреча с украинским лидером назначена на 16:30 по московскому времени. Чуть позже, в 18:00 мск, Трамп встретится с израильским премьером, уточняет Roll Cal.
Ранее представитель Белого дома уточнял, что 28 июля Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине. До этого агентство Reuters писало о проработке между США и Украиной возможного «воздушного перемирия». В Кремле, в свою очередь, заявили, что пока стоит дождаться официальных данных.
Сам Трамп ранее заявлял, что урегулирование конфликта «ближе, чем можно представить», и подтверждал свою готовность содействовать прекращению огня.