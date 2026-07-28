На встречу с Зеленским Трамп запланировал не более полутора часов

Ранее представитель Белого дома уточнял, что 28 июля Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине. До этого агентство Reuters писало о проработке между США и Украиной возможного «воздушного перемирия». В Кремле, в свою очередь, заявили, что пока стоит дождаться официальных данных.