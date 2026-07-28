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На встречу с Зеленским Трамп запланировал не более полутора часов

В график президента США Дональда Трампа на 28 июля внесены данные о сразу двух важных дипломатических контактах. Как сообщило издание Roll Call, он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Между стартом встречи с украинским лидером и началом общения с главой израильского правительства указаны полтора часа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Встреча с украинским лидером назначена на 16:30 по московскому времени. Чуть позже, в 18:00 мск, Трамп встретится с израильским премьером, уточняет Roll Cal.

Ранее представитель Белого дома уточнял, что 28 июля Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине. До этого агентство Reuters писало о проработке между США и Украиной возможного «воздушного перемирия». В Кремле, в свою очередь, заявили, что пока стоит дождаться официальных данных.

Сам Трамп ранее заявлял, что урегулирование конфликта «ближе, чем можно представить», и подтверждал свою готовность содействовать прекращению огня.

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