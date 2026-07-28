Боевики ВСУ раскритиковали подготовку солдат НАТО

Среди главных претензий, по данным Welt, — отношение западных военных к службе. Украинских военных, в частности, неприятно удивило, что натовцы слишком часто делали перерывы на кофе и перекуры. Кроме того, применение беспилотников в ходе учений было жестко регламентировано и сведено к минимуму, что также вызвало недовольство гостей.