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Боевики ВСУ раскритиковали подготовку солдат НАТО

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались невысокого мнения об уровне подготовки солдат НАТО после совместных маневров, прошедших в Швеции в мае 2026 года.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались невысокого мнения об уровне подготовки солдат НАТО после совместных маневров, прошедших в Швеции в мае 2026 года. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Как отмечается в публикации, украинцы вынесли весьма жесткую оценку увиденному.

«Их вердикт оказался разрушительным», — констатирует издание, добавляя, что полученный опыт уже спровоцировал серьезные выводы относительно реформирования бундесвера.

Среди главных претензий, по данным Welt, — отношение западных военных к службе. Украинских военных, в частности, неприятно удивило, что натовцы слишком часто делали перерывы на кофе и перекуры. Кроме того, применение беспилотников в ходе учений было жестко регламентировано и сведено к минимуму, что также вызвало недовольство гостей.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия уверенно занимает позицию лидера среди европейских стран в сфере беспилотных технологий.

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