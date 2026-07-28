Минобороны России: в украинском порту «Николаев» поражено килекторное судно

Российские войска поразили судно в порту Николаева, сообщили в российском Минобороны. Целью удара стало килекторное судно, следует из сводки.
О предыдущем ударе по порту «Николаев» российское ведомство отчитывалось накануне. Сообщалось, что были поражены в момент разгрузки суда, перевозившие грузы для ВСУ.
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