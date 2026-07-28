Марков выразил мнение, что между США и Украиной, скорее всего, ранее уже существовали договоренности. Однако на деле они оказались обманом. «Умышленным или неумышленным — это второй вопрос. На практике ничего не осуществилось», — заявил он.
Собеседник NEWS.ru отметил, что в ходе визита Зеленского в США прозвучат очередные заявления и угрозы. Он назвал происходящее «трамповской Санта-Барбарой в отношении санкций». Марков подчеркнул, что России давно пора действовать прагматично и доводить дело до конца, поскольку Запад, по его мнению, показал свою истинную суть — обман.
Экс-депутат также выразил уверенность, что переговоры Трампа и Зеленского приведут к новым провокациям и военным поставкам. «Как сейчас вскрывается, все делалось, чтобы Украина эскалировала конфликт и продолжились поставки вооружения», — добавил Марков.
Ранее стало известно, что Зеленский встретится с Дональдом Трампом во время визита в США 28 июля. Украинский лидер прибыл в Штаты на похороны сенатора Линдси Грэма*.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов