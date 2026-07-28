Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Рады сделал прогноз по переговорам Зеленского и Трампа

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в беседе с NEWS.ru предположил, чем закончатся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, встреча может завершиться новыми договоренностями о поставках оружия, но ждать от нее прорывов не стоит.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Марков выразил мнение, что между США и Украиной, скорее всего, ранее уже существовали договоренности. Однако на деле они оказались обманом. «Умышленным или неумышленным — это второй вопрос. На практике ничего не осуществилось», — заявил он.

Собеседник NEWS.ru отметил, что в ходе визита Зеленского в США прозвучат очередные заявления и угрозы. Он назвал происходящее «трамповской Санта-Барбарой в отношении санкций». Марков подчеркнул, что России давно пора действовать прагматично и доводить дело до конца, поскольку Запад, по его мнению, показал свою истинную суть — обман.

Экс-депутат также выразил уверенность, что переговоры Трампа и Зеленского приведут к новым провокациям и военным поставкам. «Как сейчас вскрывается, все делалось, чтобы Украина эскалировала конфликт и продолжились поставки вооружения», — добавил Марков.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится с Дональдом Трампом во время визита в США 28 июля. Украинский лидер прибыл в Штаты на похороны сенатора Линдси Грэма*.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше