В Крыму сообщили об отключениях электричества после атаки ВСУ

Помимо Крыма в ночь на 28 июля атаке подверглись ряд других регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 81 беспилотник ВСУ. При этом всего в направлении Московского региона летели почти 400 БПЛА. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом. Власти уточнили, что в результате попадания дрона был поврежден фасад и две квартиры, никто не пострадал.