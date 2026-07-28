В Крыму сообщили об отключениях электричества после атаки ВСУ

Энергообъекты Восточного Крыма подверглись ночной атаке беспилотников ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщает «Крымэнерго».
«Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения», — говорится в публикации.
Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, для поднятия уровня напряжения и недопущения перегрузки сети, пояснили в «Крымэнерго». Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети, добавили там.
В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 356 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Помимо Крыма в ночь на 28 июля атаке подверглись ряд других регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 81 беспилотник ВСУ. При этом всего в направлении Московского региона летели почти 400 БПЛА. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом. Власти уточнили, что в результате попадания дрона был поврежден фасад и две квартиры, никто не пострадал.
Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили беспилотники в акватории Таганрогского залива, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Опасность атаки БПЛА также была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил ранее губернатор Александр Дрозденко. На фоне этого аэропорт Пулково ввел ограничения на полеты.
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