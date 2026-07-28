ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в четырех регионах

Территориальные управления ФАС возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на топливо в четырех регионах, еще в четырех выдали предупреждения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта, реализующего топливо на АЗС под брендом ESCO. На этих заправках за короткий период выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95, в связи с чем антимонопольная служба выдала предпринимателю предупреждение. Однако оно не было исполнено, говорится в сообщении.
По данным УФАС, этот же предприниматель реализует бензин и дизельное топливо на АЗС под брендом «Газпромнефть» по франшизе. В случае признания нарушения компании грозит штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях.
В свою очередь, пермское УФАС в июне зафиксировало рост цен на топливо на АЗС сети «Ликом», которая «занимает доминирующее положение в ряде муниципальных образований». Владелец заправок не исполнил предупреждение в установленный срок, после чего ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции, рассказали в пресс-службе. Там отметили, что, если факт злоупотребления доминирующим положением подтвердится, организации грозит административная ответственность.
В Коми ФАС возбудила дела в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000» по признакам установления «монопольно высоких цен на бензин» на собственных АЗС. Обе компании занимают доминирующее положение в Сыктывкаре и ряде районов, считают в УФАС. При этом, как отметили в пресс-службе, участники рынка не предоставили надлежащего обоснования изменения цен.
Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке топлива — поводом стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. При этом цена для тех, кто не вступил в сговор, была выше, что в конечном счете могло отразиться на розничной стоимости, говорится в сообщении ведомства. По итогам сбора и анализа информации управление возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис», сообщили в ведомстве.
Курское УФАС выдало предупреждение ООО «Сенд», которое реализует топливо на АЗС «Калина-Ойл». Согласно мониторингу ведомства, на этих заправках произошло изменение цен на бензин АИ-92 и АИ-95. «Такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей путем навязывания им невыгодных условий договора», — считают в УФАС. Там подчеркнули, что компании необходимо прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Оренбургское УФАС направило предупреждения трем владельцам АЗС: «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам». Ведомство выявило изменение розничных цен на нефтепродукты на этих заправках, которое может быть экономически необоснованным. «Исполнить предписания компании должны в десятидневный срок с момента получения», — говорится в сообщении пресс-службы.
Херсонское УФАС выдало предупреждение оператору АЗС, который, по данным ведомства, необоснованно изменил цену бензина АИ-92. «Хозяйствующий субъект должен был восстановить экономически обоснованный уровень розничных цен», — следует из сообщения ФАС. В результате требования управления были выполнены и цена была снижена.
Пензенское УФАС применило меры антимонопольного реагирования сразу к нескольким независимым участникам розничного рынка бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в регионе. «Компании необоснованно изменили розничные цены в июне 2026 года, что послужило поводом для выдачи им предупреждений», — отметили в пресс-службе.
РБК направил запросы в «ESCO», «Ликом», «Движение Коми», «Компания 2000», «ГК Альянс», «Стрежтранссервис», «Сенд», «Калина-Ойл», «РусГаз Премиум», «ExOil» и «Заправь Сам».
На прошлой неделе ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов из-за цен на топливо. Так, в Удмуртии выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Петросервис». Также от сельхозтоваропроизводителей поступило три обращения по вопросам ценообразования на дизельное топливо — из Новосибирской и Липецкой областей, а также из Республики Коми.
Ограничения на продажу топлива в российских регионах начали вводить в конце мая. Тогда ФАС призвала профильные ассоциации соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо. Кроме того, 8 июля в России ввели запрет на экспорт дизтоплива.
21 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. По его словам, во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, ранее заявлял, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике.
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