ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в четырех регионах

Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке топлива — поводом стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. При этом цена для тех, кто не вступил в сговор, была выше, что в конечном счете могло отразиться на розничной стоимости, говорится в сообщении ведомства. По итогам сбора и анализа информации управление возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис», сообщили в ведомстве.