Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чудо-ПВО» отменяется: На Западе усомнились в эффективности украинской системы ПВО Freya

Разработка новой системы противовоздушной обороны Freya не сможет кардинально изменить ситуацию с защитой Украины от ракетных ударов. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Responsible Statecraft.

«Зеленский анонсировал разработку системы ПВО Freya, которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнёрами. Однако этот план вряд ли сработает», — говорится в материале.

Кроме того, аналитики предупредили и о долгосрочных рисках. По их мнению, использование иностранных технологий лишь усилит зависимость Украины от европейских государств в сфере безопасности. В статье также отмечается, что подобная модель, по мнению авторов, не сделает страну более защищённой в будущем, а, напротив, сохранит её уязвимость.

Ранее западные специалисты выразили сомнения в том, что запуск лицензионного производства вооружений на Украине, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, сможет быстро помочь Киеву. Одна только лицензия на выпуск техники не решает проблему. После её получения потребуется построить предприятие, наладить производственные процессы и подготовить специалистов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше