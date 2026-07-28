«Чудо-ПВО» отменяется: На Западе усомнились в эффективности украинской системы ПВО Freya

Кроме того, аналитики предупредили и о долгосрочных рисках. По их мнению, использование иностранных технологий лишь усилит зависимость Украины от европейских государств в сфере безопасности. В статье также отмечается, что подобная модель, по мнению авторов, не сделает страну более защищённой в будущем, а, напротив, сохранит её уязвимость.