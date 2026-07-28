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В Крыму предложили поместить артистов, предавших Россию, на доску позора

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости предложил поместить на «доску позора» российских артистов, покинувших Россию и дискредитирующих ее за границей.

Источник: РИА "Новости"

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, это предатели и преступники.

«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают», — заявил РИА Новости Константинов.

По его мнению, такие артисты должна навсегда утратить право зарабатывать в России, так как наплевательски отнеслись к ценностям и интересам своей страны, разменяв их на «дешевую и лицемерную похвалу западной публики».

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