В Крыму предложили поместить артистов, предавших Россию, на доску позора

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за рубеж и вредящие России не являются оппозицией, это предатели и преступники.
«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают», — заявил РИА Новости Константинов.
По его мнению, такие артисты должна навсегда утратить право зарабатывать в России, так как наплевательски отнеслись к ценностям и интересам своей страны, разменяв их на «дешевую и лицемерную похвалу западной публики».