В Молдавии ввели особый режим в энергетике из-за дефицита топлива

«Мы вводим режим повышенной готовности не для того, чтобы посеять панику, а для того, чтобы иметь возможность действовать превентивно, — заявил премьер-министр Василий Тофан (цитата по TVR Moldova). — Подобное уже случалось. Сегодняшние меры направлены на то, чтобы свести к минимуму перебои в поставках топлива в сельскохозяйственный сезон».