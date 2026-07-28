Бернем назвал условие отправки военного контингента на Украину

Бернем уточнил, что Лондон намерен исполнить все данные Киеву обещания, но лишь после того, как вступит в силу режим прекращения огня и боевые действия полностью прекратятся.
«Мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», — цитирует премьер-министра The Independent.
По его словам, Великобритания не свернет помощь Украине и продолжит наращивать давление, добиваясь полной и безоговорочной остановки конфликта.
Назначение Энди Бернема на пост премьер-министра Великобритании Букингемский дворец подтвердил 20 июля. Сразу после этого Бернем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал заявление о России.