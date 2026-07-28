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Бернем назвал условие отправки военного контингента на Украину

Новый глава британского правительства Энди Бернем заявил о готовности отправить военный контингент на Украину. Однако это произойдет только после выполнения одного ключевого условия. Об этом сообщает The Independent.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Бернем уточнил, что Лондон намерен исполнить все данные Киеву обещания, но лишь после того, как вступит в силу режим прекращения огня и боевые действия полностью прекратятся.

«Мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», — цитирует премьер-министра The Independent.

По его словам, Великобритания не свернет помощь Украине и продолжит наращивать давление, добиваясь полной и безоговорочной остановки конфликта.

Назначение Энди Бернема на пост премьер-министра Великобритании Букингемский дворец подтвердил 20 июля. Сразу после этого Бернем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал заявление о России.

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Биография Энди Бернема
Энди Бернем — британский политик Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании с июля 2026 года, а также бывший министр правительства Великобритании и экс-мэр Большого Манчестера. Известен как один из наиболее заметных представителей левого крыла лейбористов. Детали биографии Энди Бернема, его образование, карьерный путь и личная жизнь — в материале.
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