Бернем назвал условие отправки военного контингента на Украину

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Биография Энди Бернема

Энди Бернем — британский политик Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании с июля 2026 года, а также бывший министр правительства Великобритании и экс-мэр Большого Манчестера. Известен как один из наиболее заметных представителей левого крыла лейбористов. Детали биографии Энди Бернема, его образование, карьерный путь и личная жизнь — в материале.