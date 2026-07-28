Над Тульской областью сбили десять беспилотников за ночь

Силы ПВО сбили 10 беспилотников над территорией Тульской области за ночь 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что никто не пострадал. По предварительным данным, разрушения зданий и инфраструктуры не зафиксированы.
Накануне вечером, 27 июля, Миляев написал, что над Тульской областью перехватили пять дронов.
Всего за ночь 28 июля над российскими регионами уничтожили 356 беспилотников.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 81 дрон летел в сторону столицы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове дрон попал в многоквартирный дом на улице Земской. Еще один беспилотник упал на открытой площадке, что привело к возгоранию шин. Кроме того, в СНТ «Дубрава» загорелся частный дом, людей внутри не было, а в СНТ «Ромашкино» фрагменты БПЛА повредили дачный дом.
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