Над Тульской областью сбили десять беспилотников за ночь

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 81 дрон летел в сторону столицы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове дрон попал в многоквартирный дом на улице Земской. Еще один беспилотник упал на открытой площадке, что привело к возгоранию шин. Кроме того, в СНТ «Дубрава» загорелся частный дом, людей внутри не было, а в СНТ «Ромашкино» фрагменты БПЛА повредили дачный дом.