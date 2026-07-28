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Из-за ударов БПЛА в Брянской области пострадали три человека

В трех районах Брянской области из-за атак беспилотников пострадали двое мужчин и одна женщина, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Источник: РБК

В трех районах Брянской области из-за атак беспилотников пострадали двое мужчин и одна женщина, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду — ранен мужчина. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь», — написал он.

По данным Ковальчука, за прошедшие сутки над Брянской областью сбили 135 БПЛА самолетного типа.

В Рязанской области осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, часть квартир получили повреждения. Один человек пострадал, написал глава региона Павел Малков.

В белгородском городе Шебекино дрон ударил по рейсовому автобусу. Ранения получили 19 человек. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили над российскими регионами 356 беспилотников.

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