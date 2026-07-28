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Востоковед раскрыл, как Иран ответит Украине на атаку в Каспии

Иран способен нанести удары по украинским объектам на Ближнем Востоке, причем не только на сирийской территории. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал востоковед Александр Каргин. Так он прокомментировал заявление Тегерана, который пообещал ответить на провокации Киева в акватории Каспийского моря.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Теоретически Иран может нанести удар по любым украинским объектам на Ближнем Востоке. Такое возможно, причем необязательно только в Сирии», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По словам Каргина, масштаб и характер ответных действий Исламской Республики напрямую зависят от развития конфликта с Соединенными Штатами. Атака на украинские цели может произойти, если в боевых действиях на Ближнем Востоке возникнет «передышка», уточнил эксперт.

Сейчас, как отметил аналитик, противостояние между Ираном и США находится в активной фазе. В рамках этого конфликта не исключены временные переговоры.

«Если они будут, то это повысит вероятность того, что Иран ответит. Если переговоров не случится, то Иран и США продолжат боевые действия и Тегеран будет сфокусирован на Америке», — пояснил Каргин.

Напомним, 25 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по иранскому торговому судну в акватории Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. Атака вызвала резкую реакцию со стороны Тегерана.

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