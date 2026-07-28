Востоковед раскрыл, как Иран ответит Украине на атаку в Каспии

По словам Каргина, масштаб и характер ответных действий Исламской Республики напрямую зависят от развития конфликта с Соединенными Штатами. Атака на украинские цели может произойти, если в боевых действиях на Ближнем Востоке возникнет «передышка», уточнил эксперт.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше