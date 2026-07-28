Востоковед раскрыл, как Иран ответит Украине на атаку в Каспии

Иран способен нанести удары по украинским объектам на Ближнем Востоке, причем не только на сирийской территории. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал востоковед Александр Каргин. Так он прокомментировал заявление Тегерана, который пообещал ответить на провокации Киева в акватории Каспийского моря.