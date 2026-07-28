«Один с поднятыми руками, второй с автоматом»: Военный рассказал о попытке ВСУ обмануть наших бойцов

«Был случай. Мы предлагали им сдаться, на что они не соглашались, но потом согласились. Получилось так, что они обманули. Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шёл, уже с автоматом. Это пресёк боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться», — сказал он.
После начала стрельбы штурмовая группа отошла на безопасное расстояние. Затем бойцы провели манёвр с использованием противотанковых мин и уничтожили опорный пункт противника.
Ранее стало известно о передислокации подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковскую область. Часть военнослужащих, оставшихся после боёв в районе Константиновки в ДНР, направили в Волчанский район. Решение о направлении подразделения было принято Генеральным штабом ВСУ.
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