«Один с поднятыми руками, второй с автоматом»: Военный рассказал о попытке ВСУ обмануть наших бойцов

«Был случай. Мы предлагали им сдаться, на что они не соглашались, но потом согласились. Получилось так, что они обманули. Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шёл, уже с автоматом. Это пресёк боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться», — сказал он.