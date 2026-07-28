Кофе-брейк вместо боя: В ВСУ удивились подготовке солдат НАТО на учениях

По данным издания, манёвры прошли в мае 2026 года. Украинские подразделения выступали в роли условного противника и одержали победу.
Как отмечает Welt, военнослужащих ВСУ удивило отношение западных коллег к службе. По их словам, участники учений часто устраивали перерывы на кофе и были серьёзно ограничены в использовании беспилотников на полигоне.
После учений украинские военные пришли к выводу, что НАТО не готово к ведению современной войны.
По информации Welt, выводы участников манёвров стали основанием для пересмотра подходов к реформированию вооружённых сил Германии.
Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к внутреннему кризису в НАТО. По его мнению, Россия остаётся недостижимой для военного поражения, а участие альянса в конфликте способно усилить раскол внутри организации.
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