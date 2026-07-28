Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к внутреннему кризису в НАТО. По его мнению, Россия остаётся недостижимой для военного поражения, а участие альянса в конфликте способно усилить раскол внутри организации.