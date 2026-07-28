США ушли с заседания Совбеза ООН во время выступления Франции в знак протеста

«56-летний Инфантино сблизился с Трампом в ходе организации чемпионата мира по футболу этого года: этот футбольный функционер, уроженец Швейцарии, делал все возможное, чтобы расположить к себе Трампа и вовлечь его в процесс, даже вручив ему в декабре первую премию ФИФА за вклад в дело мира», — пишет New York Post.