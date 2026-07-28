Калужская область готова принять на обучение студентов из Беларуси

«Сегодня, кстати, в калужских вузах учится 20 студентов из Беларуси. И, конечно, мы всегда готовы в рамках нашего образовательного обмена делать так, чтобы и нашим студентам такие возможности были предоставлены», — сказал губернатор.
Так он ответил на вопрос о возможности подготовки кадров для агрокомплекса Калужской области в белорусских аграрных вузах, подчеркнув, что братская республика обладает значительным опытом и экспертизой в сфере сельского хозяйства.
Владислав Шапша также обсудил перспективы развития отношений Обнинска, города Калужской области, с белорусской стороной. Обнинск, являющийся родиной мирного атома, располагает более 10 научно-исследовательскими институтами и активно реализует значимый проект — строительство крупнейшего в Европе и первого в России завода по производству радиофармацевтических препаратов.
«Это промышленное производство жизненно важных препаратов для диагностики и лечения широкого спектра заболеваний. В настоящее время это наша компетенция, и мы, безусловно, готовы делиться этим опытом,» — заверил Владислав Шапша.
Кроме того, Обнинск имеет большие компетенции в атомной энергетике. Там находится центр подготовки специалистов «Росатома» и другие образовательные организации этой сферы.
Глава региона отметил, что с учетом перспектив ядерной энергетики в Беларуси, есть большой потенциал для сотрудничества.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник участвовал в заседании рабочей группы по сотрудничеству с Беларусью.
По итогам губернатор и министр архитектуры и строительства Беларуси Вадим Ольшевский подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2027−2029 годы.
Также различные представители Калужской области РФ и Беларуси подписали и другие документы: в сфере строительства, поставок сельхозтехники, производства беспилотников.