Как Иран ответит Украине после атаки на Каспии: прогноз эксперта

Собеседник Новостей Mail считает, что региональные последствия могут оказаться важнее непосредственного спора между Тегераном и Киевом. Эксперт поясняет, что политический порядок на Каспии строится на особой ответственности пяти прибрежных государств — России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Подписанная государствами Конвенция о правовом статусе Каспийского моря закрепляет использование акватории в мирных целях, обеспечение безопасности судоходства и недопустимость присутствия вооруженных сил государств, не относящихся к каспийской пятерке.