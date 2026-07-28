Как Иран ответит Украине после атаки на Каспии: прогноз эксперта

Ранее в Тегеране заявили, что Украина просчиталась, ударив по иранскому торговому судну на Каспии. Глава комиссии по национальной безопасности парламента страны Ибрагим Азизи отметил, что Киев вскоре осознает свою ошибку.
Каким будет ответ Ирана
По мнению Николая Сухова, угрозу Тегерана стоит воспринимать серьезно, но она не обязательно означает неизбежный ракетный удар по территории Украины.
После гибели иранского гражданина руководство страны должно продемонстрировать, что способно защитить своих граждан и торговое судоходство. Отказ от какой-либо реакции ослабил бы заявленную Ираном политику сдерживания.
Открывать еще одно самостоятельное направление против Украины для него сейчас стратегически невыгодно. Поэтому наиболее вероятен выверенный ответ, при котором Иран создаст Украине дополнительные издержки, избегая формального вступления в российско-украинский конфликт.
Вероятность самостоятельного удара Ирана по украинской территории пока невелика. Она возрастет, если атаки на иранские суда повторятся или приведут к новым жертвам. На данный момент высока вероятность дипломатических, военных, разведывательных и скрытых ответных мер, считает Сухов.
Сценарии ответных действий Ирана
По мнению эксперта, Тегеран может расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой. В частности, ускорить передачу беспилотных систем, комплектующих, боеприпасов, средств РЭБ, разведывательных сведений и технологий производства вооружений. Таким образом, ответ будет осуществляться российскими силами, а Иран сможет сохранить некоторую политическую дистанцию.
Вторым инструментом Сухов называет действия в цифровой и разведывательной сфере. Иран располагает государственными и связанными с государством группами, способными атаковать информационные системы, транспортные компании, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Такие операции позволяют нанести ущерб на большом расстоянии и затрудняют быстрое установление исполнителя.
Также Иран вместе с Россией могут усилить защиту каспийских перевозок. Страны могут усилить сопровождение торговых судов, прикрытие портов и маршрутов средствами ПВО и РЭБ, проводить совместное наблюдение за воздушной обстановкой. Возможны более строгие проверки судов, грузовладельцев, страховщиков и компаний, связанных с Украиной. Такие меры станут одновременно защитой судоходства и политическим сигналом Киеву.
Дипломатические средства также будут использованы, уверен Сухов. Это могут быть обращения в Совет Безопасности ООН, требования расследования и возмещения ущерба, попытка добиться совместного заявления пяти прикаспийских государств.
Ирану важно представить произошедшее не как частный эпизод российско-украинского противостояния, а как нападение государства, не имеющего выхода к Каспию, на гражданское судоходство в закрытой акватории.
Опасный прецедент для Каспия
Собеседник Новостей Mail считает, что региональные последствия могут оказаться важнее непосредственного спора между Тегераном и Киевом. Эксперт поясняет, что политический порядок на Каспии строится на особой ответственности пяти прибрежных государств — России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Подписанная государствами Конвенция о правовом статусе Каспийского моря закрепляет использование акватории в мирных целях, обеспечение безопасности судоходства и недопустимость присутствия вооруженных сил государств, не относящихся к каспийской пятерке.
Удар, нанесенный внешним государством по судну в Каспийском море, входит в прямое противоречие с политической логикой этих договоренностей, независимо от продолжающегося спора о характере груза.
Инцидент показывает, что Каспий перестает быть изолированным от конфликтов вокруг него, отмечает Сухов. Теперь туда переносится и украинская стратегия дальних ударов. Два конфликтных пространства — ближневосточное и российско-украинское — начинают накладываться друг на друга.
Наиболее вероятный прогноз
По мнению собеседника Новостей Mail, Тегеран ответит, но первым шагом навряд ли будет удар по Киеву. В ближайшее время следует ожидать усиления российско-иранского военного взаимодействия, мер по охране каспийских перевозок, дипломатического давления и возможных действий в цифровой сфере. Повторная атака на иранское судно заметно снизит порог для более жесткого ответа, считает эксперт.
Главный региональный риск заключается в том, что удары по торговым кораблям могут стать допустимым способом борьбы с военными перевозками, а Каспий постепенно превратится в ещt один район вооруженного противоборства, резюмирует Николай Сухов.