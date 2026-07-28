Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Словакии предложил помощь в диалоге ЕС и Китая

Президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подтвердил готовность Братиславы содействовать диалогу между Евросоюзом и Китаем. Об этом сообщает EFE.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В ходе переговоров словацкий лидер подчеркнул необходимость урегулирования споров между Пекином и Брюсселем «путем консультаций». Он также заявил о намерении помогать в построении «более стабильных» отношений между сторонами.

Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал Словакию к «конструктивному подходу» в развитии связей ЕС и Китая. Китайский лидер отметил, что Пекин рассматривает Евросоюз как партнера, а не соперника. В числе перспективных направлений для совместной работы он назвал цифровую экономику, искусственный интеллект и робототехнику.

Визит Пеллегрини в Пекин рассчитан на три дня — с 27 по 29 июля.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше