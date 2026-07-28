Президент Словакии предложил помощь в диалоге ЕС и Китая

В ходе переговоров словацкий лидер подчеркнул необходимость урегулирования споров между Пекином и Брюсселем «путем консультаций». Он также заявил о намерении помогать в построении «более стабильных» отношений между сторонами.
Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал Словакию к «конструктивному подходу» в развитии связей ЕС и Китая. Китайский лидер отметил, что Пекин рассматривает Евросоюз как партнера, а не соперника. В числе перспективных направлений для совместной работы он назвал цифровую экономику, искусственный интеллект и робототехнику.
Визит Пеллегрини в Пекин рассчитан на три дня — с 27 по 29 июля.