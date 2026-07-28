Welt узнало о выводе бойцов ВСУ о неготовности НАТО к войне

Во ходе учений НАТО в Швеции в 2026 году украинские военные столкнулись с культурными различиями в подходах к подготовке войск. По словам одного из участников учений, солдаты НАТО постоянно устраивали перерывы на кофе, чтобы у них было достаточно времени на отдых, его также удивили многочисленные ограничения по использованию беспилотников на полигонах.