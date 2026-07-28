Welt узнало о выводе бойцов ВСУ о неготовности НАТО к войне

При нынешнем подходе западные армии не были бы готовы к условиям современный боевых действий. К такому выводу пришли украинскими военнослужащие, с которыми беседовало немецкое издание Die Welt.
Во ходе учений НАТО в Швеции в 2026 году украинские военные столкнулись с культурными различиями в подходах к подготовке войск. По словам одного из участников учений, солдаты НАТО постоянно устраивали перерывы на кофе, чтобы у них было достаточно времени на отдых, его также удивили многочисленные ограничения по использованию беспилотников на полигонах.
Украинские военнослужащие, имеющие опыт боевых действий, заявили, что такие подходы не соответствуют условиям современной войны.
При этом в Германии на фоне опыта украинского конфликта обсуждают необходимость реформирования вооруженных сил, однако, отмечает издание, для повышения обороноспособности необходимы более масштабные изменения.
В феврале Минобороны Германии подписало соглашение с Украиной о привлечении украинских военнослужащих к обучению солдат бундесвера. По данным Der Spiegel, переговоры о передаче немецким военным боевого опыта Украины ведутся еще с 2025 года. Предполагается, что украинские солдаты поделятся практическими знаниями, в том числе опытом применения БПЛА.
Пока окончательный формат обучения не определен. Предполагается, что украинские инструкторы могут приезжать в Германию на несколько недель и работать с подразделениями сухопутных войск.
Сам Киев частично отказывается от обучения украинских военных за рубежом, перенося подготовку на территорию Украины.