33-летняя Айнур Шаймерденова назначена заместителем акима Петропавловска

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Айнур Кайратовна родилась 25 августа 1992 года в Северо-Казахстанской области.
Имеет высшее образование. В 2014 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева по специальности «юриспруденция», в 2021 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление», резервист регионального кадрового резерва по Северо-Казахстанской области.
Трудовую деятельность начала в 2008 году. Работала в государственных органах, в том числе в сфере государственной службы, противодействия коррупции, корпоративного управления и комплаенса.
До текущего назначения занимала должность корпоративного секретаря НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Министерства сельского хозяйства РК.