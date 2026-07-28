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33-летняя Айнур Шаймерденова назначена заместителем акима Петропавловска

33-летняя Айнур Шаймерденова назначена заместителем акима Петропавловска по социальной сфере, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Айнур Кайратовна родилась 25 августа 1992 года в Северо-Казахстанской области.

Имеет высшее образование. В 2014 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева по специальности «юриспруденция», в 2021 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление», резервист регионального кадрового резерва по Северо-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начала в 2008 году. Работала в государственных органах, в том числе в сфере государственной службы, противодействия коррупции, корпоративного управления и комплаенса.

До текущего назначения занимала должность корпоративного секретаря НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Министерства сельского хозяйства РК.