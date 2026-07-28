33-летняя Айнур Шаймерденова назначена заместителем акима Петропавловска

Имеет высшее образование. В 2014 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева по специальности «юриспруденция», в 2021 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление», резервист регионального кадрового резерва по Северо-Казахстанской области.