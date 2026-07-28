Иран, Оман и Саудовская Аравия пытаются уладить проблемы Ормуза

В официальном заявлении уточняется, что Аракчи в ходе двух отдельных телефонных бесед указал на необходимость усиления кооперации. Он также призвал активизировать дипломатические шаги для обеспечения региональной стабильности и урегулирования проблем безопасности в акватории пролива. Причиной этих проблем, как отмечается в сообщении, стали агрессивные действия со стороны США.
Помимо этого, министры затронули тему двусторонних отношений и обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее, по данным агентства Bloomberg, которое ссылалось на собственные источники, Тегеран и Маскат ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.