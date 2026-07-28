Кремль раскрыл детали разговора Путина с президентом Азербайджана

В ходе беседы главы государств дали положительную оценку текущему состоянию отношений между Москвой и Баку. Как отметили в пресс-службе, лидеры зафиксировали конструктивный характер российско-азербайджанских связей и интенсификацию контактов на уровне правительств и профильных ведомств.
Стороны также подтвердили взаимный настрой на углубление сотрудничества, которое приносит выгоду обеим странам.
Днем ранее, 27 июля, по инициативе Еревана состоялся другой важный звонок. Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках этого разговора российский лидер подтвердил приверженность совместному заявлению Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, касающемуся шагов Армении в сторону Евросоюза. Кроме того, Путин указал на необходимость проведения скорейшего референдума, который определит выбор страны между ЕС и ЕАЭС.