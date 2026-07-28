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Кремль раскрыл детали разговора Путина с президентом Азербайджана

Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ключевые вопросы двусторонней повестки. О состоявшемся разговоре проинформировала пресс-служба Кремля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В ходе беседы главы государств дали положительную оценку текущему состоянию отношений между Москвой и Баку. Как отметили в пресс-службе, лидеры зафиксировали конструктивный характер российско-азербайджанских связей и интенсификацию контактов на уровне правительств и профильных ведомств.

Стороны также подтвердили взаимный настрой на углубление сотрудничества, которое приносит выгоду обеим странам.

Днем ранее, 27 июля, по инициативе Еревана состоялся другой важный звонок. Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках этого разговора российский лидер подтвердил приверженность совместному заявлению Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, касающемуся шагов Армении в сторону Евросоюза. Кроме того, Путин указал на необходимость проведения скорейшего референдума, который определит выбор страны между ЕС и ЕАЭС.