Кремль раскрыл детали разговора Путина с президентом Азербайджана

Днем ранее, 27 июля, по инициативе Еревана состоялся другой важный звонок. Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках этого разговора российский лидер подтвердил приверженность совместному заявлению Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, касающемуся шагов Армении в сторону Евросоюза. Кроме того, Путин указал на необходимость проведения скорейшего референдума, который определит выбор страны между ЕС и ЕАЭС.