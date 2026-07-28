Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. О данном событии информирует пресс-служба Кремля.
Как следует из сообщения, «обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств».
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении обоюдовыгодного партнерства.
Днем ранее, 27 июля, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках беседы российский лидер подтвердил приверженность совместному заявлению Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно шагов Армении в ЕС, а также отметил необходимость проведения референдума по вопросу выбора между Евросоюзом и ЕАЭС.