Лукашенко: страны глобального большинства не приемлют диктат и санкции

Сегодня во Дворце Независимости собрались послы девяти стран — Бразилии, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Республики Корея, Руанды, Саудовской Аравии и Узбекистана.
Глава государства, обратившись к зарубежным дипломатам, отметил, что многие из них представляют страны глобального большинства, роль которого в мире стремительно растет.
«Им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства», — цитирует «Пул Первого» слова белорусского лидера.
Президент отметил, что Беларусь пережила одновременно героический и трагический опыт противостояния попыткам колонизации и уничтожения, что предопределило важность независимости и право «людзьмi звацца».
Глава государства уверен в том, что общие взгляды со странами глобального большинства станут фундаментом для успешной миссии дипломатов в республике.