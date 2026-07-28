Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: страны глобального большинства не приемлют диктат и санкции

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии вручения верительных грамот.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня во Дворце Независимости собрались послы девяти стран — Бразилии, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Республики Корея, Руанды, Саудовской Аравии и Узбекистана.

Глава государства, обратившись к зарубежным дипломатам, отметил, что многие из них представляют страны глобального большинства, роль которого в мире стремительно растет.

«Им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства», — цитирует «Пул Первого» слова белорусского лидера.

Президент отметил, что Беларусь пережила одновременно героический и трагический опыт противостояния попыткам колонизации и уничтожения, что предопределило важность независимости и право «людзьмi звацца».

Глава государства уверен в том, что общие взгляды со странами глобального большинства станут фундаментом для успешной миссии дипломатов в республике.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше