Wirtualna Polska: Польша установила дедлайн для Украины по обмену МиГ-29 на беспилотники

Если в этот срок соглашение не будет достигнуто, Польша продаст свои истребители МиГ-29 Болгарии, которая выразила активную заинтересованность в их приобретении.
Они [самолеты] в таком хорошем состоянии, что болгары хотят их купить. Если кто-то готов за них заплатить, значит, они действительно ценные.
Ранее Министерство обороны Польши приняло решение о выводе из эксплуатации оставшихся истребителей МиГ-29 после того, как Украина не выполнила свои обязательства по предложенному обмену оборудованием. Глава ведомства пояснил, что пока договоренности с Киевом остаются в силе, но дальнейший прогресс полностью зависит от украинской стороны.
Как подчеркнул министр, Польша знает, что Украина продает свои беспилотники на Ближний Восток, то есть ее производственные мощности превышают потребности фронта и нужды ВСУ. К тому же Киев «зарабатывает на этом деньги», добавил он.
Украина создала мощную индустрию дронов и даже экспортирует их на Ближний Восток. Пришло время сказать, чего мы ожидаем взамен — ноу-хау в том, в чем они сильны, а также сотрудничество и передачу части беспилотников, которые мы могли бы использовать.