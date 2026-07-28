Wirtualna Polska: Польша установила дедлайн для Украины по обмену МиГ-29 на беспилотники

Украина создала мощную индустрию дронов и даже экспортирует их на Ближний Восток. Пришло время сказать, чего мы ожидаем взамен — ноу-хау в том, в чем они сильны, а также сотрудничество и передачу части беспилотников, которые мы могли бы использовать.