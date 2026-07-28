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Wirtualna Polska: Польша установила дедлайн для Украины по обмену МиГ-29 на беспилотники

Варшава предупредила Киев, что может продать свои истребители МиГ-29 Болгарии вместо Украины.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польский портал Wirtualna Polska сообщает, что Варшава установила Киеву жесткие сроки в отношении передачи польских истребителей МиГ-29 в обмен на сотрудничество в сфере беспилотных технологий.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава ожидает окончательного решения от Киева в ближайшие недели.

Если в этот срок соглашение не будет достигнуто, Польша продаст свои истребители МиГ-29 Болгарии, которая выразила активную заинтересованность в их приобретении.

Они [самолеты] в таком хорошем состоянии, что болгары хотят их купить. Если кто-то готов за них заплатить, значит, они действительно ценные.

Владислав Косиняк-Камыш
министр обороны Польши

Ранее Министерство обороны Польши приняло решение о выводе из эксплуатации оставшихся истребителей МиГ-29 после того, как Украина не выполнила свои обязательства по предложенному обмену оборудованием. Глава ведомства пояснил, что пока договоренности с Киевом остаются в силе, но дальнейший прогресс полностью зависит от украинской стороны.

Как подчеркнул министр, Польша знает, что Украина продает свои беспилотники на Ближний Восток, то есть ее производственные мощности превышают потребности фронта и нужды ВСУ. К тому же Киев «зарабатывает на этом деньги», добавил он.

Украина создала мощную индустрию дронов и даже экспортирует их на Ближний Восток. Пришло время сказать, чего мы ожидаем взамен — ноу-хау в том, в чем они сильны, а также сотрудничество и передачу части беспилотников, которые мы могли бы использовать.

Владислав Косиняк-Камыш
министр обороны Польши
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