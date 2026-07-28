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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил труды президента Беларуси Александра Лукашенко в деле сохранения национальных традиций и традиционных моральных ценностей, об этом говорится в поздравлении главе государства по случаю дня Крещения Руси.

Источник: Sputnik.by

Текст опубликован на сайте Русской православной церкви.

«Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси. (…) Отрадно, что сохранение национальных традиций и утверждение в жизни сограждан непреходящих моральных идеалов являются важными направлениями ваших трудов», — говорится в поздравлении патриарха.

Глава РПЦ пожелал белорусскому лидеру крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в ответственном президентском служении.

Патриарх Кирилл также высказал надежду на продолжение сотрудничества РПЦ с органами власти Беларуси и благонамеренными силами общества, которое будет и в дальнейшем способствовать нравственному просвещению современников и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Крещение Руси

День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.

На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия Крещения и в день памяти князя Владимира.

В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

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