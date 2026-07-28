Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси

Текст опубликован на сайте Русской православной церкви.
«Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси. (…) Отрадно, что сохранение национальных традиций и утверждение в жизни сограждан непреходящих моральных идеалов являются важными направлениями ваших трудов», — говорится в поздравлении патриарха.
Глава РПЦ пожелал белорусскому лидеру крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в ответственном президентском служении.
Патриарх Кирилл также высказал надежду на продолжение сотрудничества РПЦ с органами власти Беларуси и благонамеренными силами общества, которое будет и в дальнейшем способствовать нравственному просвещению современников и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Крещение Руси
День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.
На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия Крещения и в день памяти князя Владимира.
В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.