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В Заксобрание Калининградской области по одному округу идут два кандидата по фамилии Ган

Один из них — действующий депутат Заксобрания, бывший председатель Горсовета Евгений Ган.

На выборы в Законодательное собрание Калининградской области по округу № 8 (Московский район Калининграда) выдвинулись сразу два кандидата по фамилии Ган. Один из них представляет КПРФ, второй — действующий депутат-одномандатник от КПРФ. Информация опубликована в ГАС «Выборы».

42-летний Денис Арнуевич Ган выдвинут по одномандатному округу Коммунистической партией России (КПРФ). Он проживает в пос. Голубево Гурьевского района, в 2002 году окончил ПТУ № 5. В настоящее время является самозанятым (ранее его род занятий в системе обозначался «домохозяин»).

Действующий депутат от КПРФ Евгений Ган идёт по тому же округу самовыдвиженцем. Евгению Гану 69 лет, он имеет несколько высших образований, неоднократно избирался в Горсовет Калининграда, был его председателем.

Ранее он пояснял, что обком КПРФ отказал ему в выдвижении по одномандатному округу, идти по партийным спискам он отказался.

«Новый Калининград» неоднократно пытался получить комментарий по поводу ситуации с выдвижением «другого Гана» у руководителя обкома КПРФ Максима Буланова, однако тот для комментариев оказался недоступен.

Отметим, что по округу № 8 также выдвинулись кандидатами Андрей Лыжов от ЛДПР и Олег Ермин из ЕР.

Напомним, в 2010 году во время выборов в Зеленоградском районе распространялись листовки с пятью кандидатами с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами. Возглавлявший на тот момент облизбирком Сергей Лунев рассказал, что в Зеленоградском районе были выдвинуты четыре кандидата с фамилией, именем и отчеством, аналогичным персональным данным одного из претендентов на пост главы муниципального образования, и назвал этот метод незаконным.

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