В Заксобрание Калининградской области по одному округу идут два кандидата по фамилии Ган

Напомним, в 2010 году во время выборов в Зеленоградском районе распространялись листовки с пятью кандидатами с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами. Возглавлявший на тот момент облизбирком Сергей Лунев рассказал, что в Зеленоградском районе были выдвинуты четыре кандидата с фамилией, именем и отчеством, аналогичным персональным данным одного из претендентов на пост главы муниципального образования, и назвал этот метод незаконным.