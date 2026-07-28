FT: Иран сохранил ракетные силы после ударов США и Израиля

FT также сообщает, что Иран мог получать помощь в наведении и навигации от других стран, включая разведданные из России. Стратегическая дилемма США, по мнению опрошенных газетой экспертов, заключается в том, что для сдерживания иранских ракетных сил Вашингтону придется расширить масштабы ударов и задействовать больше ресурсов. Это может потребовать возвращения Израиля к активным боевым действиям и увеличить расход дорогостоящих ракет-перехватчиков.