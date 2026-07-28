FT: Иран сохранил ракетные силы после ударов США и Израиля

По данным издания, за пять месяцев конфликта иранские военные продолжали атаковать объекты в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. Эксперты FT связывают это с восстановлением поврежденных ракетных баз, изменением тактики и более активным применением современных и точных ракет, в том числе способных маневрировать на конечном участке траектории.
FT также сообщает, что Иран мог получать помощь в наведении и навигации от других стран, включая разведданные из России. Стратегическая дилемма США, по мнению опрошенных газетой экспертов, заключается в том, что для сдерживания иранских ракетных сил Вашингтону придется расширить масштабы ударов и задействовать больше ресурсов. Это может потребовать возвращения Израиля к активным боевым действиям и увеличить расход дорогостоящих ракет-перехватчиков.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «хорошие переговоры» с Тегераном, и допустил возможность заключения сделки. По его словам, у него есть «достаточно времени» для урегулирования ситуации вокруг Ирана.