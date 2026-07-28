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СМИ: удары США по судам с наркотиками не остановили поставок кокаина

Согласно приводимым в западных СМИ выдержкам закрытых отчетов Пентагона и DEA, военные удары США по судам с наркотиками не смогли остановить контрабанду кокаина и не повлияли на его цены в стране. С сентября 2025 года в рамках операции «Южное копье» США нанесли 54 удара и уничтожили около 200 человек, однако наркокартели лишь изменили логистику.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

Военные операции США против плавсредств, подозреваемых в перевозке наркотиков, не смогли остановить контрабанду кокаина в страну. К такому выводу пришли Пентагон и Управление по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает The Washington Post.

Как отмечается в ранее не публиковавшейся оценке американского ведомства, закрытом докладе для Конгресса и беседах с действующими и бывшими чиновниками, силовые методы администрации Дональда Трампа не оказали влияния на объемы и стоимость кокаина на внутреннем рынке США.

При этом смертоносные удары по судам заставили наркокартели изменить тактику. По данным аналитиков DEA, преступные организации начали отказываться от использования скоростных катеров в международных водах. Вместо этого они переходят на более крупные суда и прокладывают маршруты ближе к береговым линиям, где американские военные с меньшей вероятностью откроют огонь на поражение.

По данным западных СМИ, с момента начала активной фазы операции «Южное копье», стартовавшей в сентябре 2025 года, вооруженные силы США нанесли не менее 54 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана. При этом погибли около 200 человек. Согласно отчету специального генерального инспектора Пентагона, на проведение операции было выделено около 527 миллионов долларов США, а для ее обеспечения привлекаются тысячи военнослужащих и крупные корабли ВМС США.

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