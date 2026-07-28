СМИ: удары США по судам с наркотиками не остановили поставок кокаина

По данным западных СМИ, с момента начала активной фазы операции «Южное копье», стартовавшей в сентябре 2025 года, вооруженные силы США нанесли не менее 54 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана. При этом погибли около 200 человек. Согласно отчету специального генерального инспектора Пентагона, на проведение операции было выделено около 527 миллионов долларов США, а для ее обеспечения привлекаются тысячи военнослужащих и крупные корабли ВМС США.