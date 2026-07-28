Пентагон признал отставание США от Украины в производстве дронов

По словам Метца, американская индустрия беспилотников все еще находится на раннем и наиболее сложном этапе развития, пишет Reuters. Он оценил объем производства на Украине в 2026 году в шесть-семь миллионов малых ударных FPV-дронов — около 500 тысяч аппаратов в месяц.
Для сравнения, в рамках американской программы стоимостью $1,1 млрд Пентагон к февралю 2027 года закажет в общей сложности менее 200 тысяч беспилотников. Метц отметил, что создать производственную базу для выпуска первых 200 тысяч аппаратов сложнее, чем затем наращивать уже существующие мощности.
Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что операция против Ирана не привела к дефициту боеприпасов у американских военных. Так он прокомментировал сообщения NBC о том, что командование якобы не отражает часть иранских ударов, чтобы экономить перехватчики. При этом Уолтц признал сокращение американских арсеналов и сообщил о планах увеличить финансирование армии, расширить поставки более дешевых боеприпасов и внедрять новые технологии.