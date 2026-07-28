Пентагон признал отставание США от Украины в производстве дронов

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что операция против Ирана не привела к дефициту боеприпасов у американских военных. Так он прокомментировал сообщения NBC о том, что командование якобы не отражает часть иранских ударов, чтобы экономить перехватчики. При этом Уолтц признал сокращение американских арсеналов и сообщил о планах увеличить финансирование армии, расширить поставки более дешевых боеприпасов и внедрять новые технологии.