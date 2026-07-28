WSJ узнала об оптимизме Трампа по украинскому урегулированию

WSJ отмечает, что Трамп пришел к власти как противник участия США в зарубежных конфликтах и скептически относился к Украине. Он обещал урегулировать конфликт за 24 часа, однако позднее выражал недовольство тем, что ему не удалось этого добиться. В начале второго президентского срока Трамп также считал, что Зеленский недостаточно ценит помощь, оказанную Киеву Соединенными Штатами.