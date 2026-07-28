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WSJ узнала об оптимизме Трампа по украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп и его команда намерены «сыграть конструктивную роль» в урегулировании конфликта между Россией и Украиной и поддерживать контакты с обеими сторонами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, Трамп с оптимизмом оценивает возможность заключения мирного соглашения.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

WSJ отмечает, что Трамп пришел к власти как противник участия США в зарубежных конфликтах и скептически относился к Украине. Он обещал урегулировать конфликт за 24 часа, однако позднее выражал недовольство тем, что ему не удалось этого добиться. В начале второго президентского срока Трамп также считал, что Зеленский недостаточно ценит помощь, оказанную Киеву Соединенными Штатами.

Трамп встретится с Зеленским в Белом доме 28 июля. Предполагается, что лидеры обсудят мирный процесс, а также потребности Украины в средствах противовоздушной обороны и сотрудничество в сфере производства вооружений.

При этом WSJ отмечает, что пока неясно, насколько устойчивым окажется изменившееся отношение Трампа к Зеленскому. Близкие к президенту люди указали, что его взгляды могут быстро меняться, а президент России Владимир Путин прежде успешно доносил свою позицию до Трампа и некоторых его помощников.

В начале июля Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть «ближе, чем можно представить». В тот же период он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Трамп подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению огня и поиску путей политического урегулирования.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирному завершению конфликта при условии устранения его первопричин. Среди условий российская сторона называла вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 27 июля Путин заявил, что Россия намерена действовать в конфликте «аккуратно», но при этом последовательно добиваться поставленных целей.

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